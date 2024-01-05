KESOB'un dijital yüzü 100 bini geçti

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) yenilenen dijital yüzü kesob.com, yenilendiği günden bugüne dek 100 binden fazla görüntülenme, 25 bini aşkın tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, “Web sitemizi yenilemenin olumlu yansımalarını bu verilerle görmüş olduk. Sayıların daha da artacağını öngörüyoruz. Bu sayede esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik faaliyetlerimizi, kurumumuzun ismini daha çok kişiye ulaştırmış olacağız” dedi.

KESOB’a ait resmi kurumsal internet sitesi kesob.com, yenilikçi yaklaşımla ve çağa ayak uydurmanın gerekliliklerini gözeterek alt yapısını güçlendirip yeni ve modern bir görünüme kavuşmuştu. Kullanım kolaylığı da artan internet sitesinin yenilenmesinden bugüne dek toplam 100 binden fazla görüntülenme, 25 bini aşkın da tekil ziyaretçi aldı.

“Kararımızın doğruluğunu teyit ettik”

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, kurumun dijital yüzündeki yenilenmenin ardından meydana gelen gelişmeyi değerlendirdi. Başkan Odakır, konu hakkında şunları söyledi:

“Hem şahsım hem de yönetim kurulu üyelerimiz olarak biz, yenilikten, çağa ayak uydurmaktan ve zor olanı kolaylaştırmaktan yana bir tavır ve tutum içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken kurumumuza, esnaf ve sanatkarlarımıza ve şehrimize olacak olumlu etkilerini de göz ardı etmiyor, fayda arıyoruz. Bu yaklaşımla kurumumuzun resmi web sitesi olan kesob.com’u yenileme ihtiyacı doğdu. Görünümü yapıldığı döneme göre iyiydi ancak günümüzden uzaktı, kullanımı zorluk yaşatıyordu, ulaşılabilirliği düşük düzeydi. Bu yüzden web sitemizi yenileyerek, alt yapısını güçlendirerek yeni yüzüyle hizmete sunduk. Modern bir görünüme kavuştu, kullanımı kolaylaştı, faaliyetlerimizi duyurma noktasında daha ulaşılabilir oldu. Yazılımsal olarak yapılan yenilemeler sayesinde de kurumumuzun adı, faaliyetlerimiz internet ortamındaki aramalarda daha fazla görünürlük kazandı. 100 binden fazla görüntülenme ve 25 bini aşkın tekil ziyaretçi sayıları ile bunun olumlu sonuçlarını görmüş olduk ve kararımızın doğruluğunu teyit ettik. Kısa bir zaman aralığında eriştiğimiz bu rakamları ilerleyen süreçlerde daha çok artıracağımızı öngörüyoruz. Böylece esnaf ve sanatkarlarımızın, kurumumuzun adını, sesini daha çok kişiye duyuracağız. Süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın, vatandaşlarımızın kurumumuzu izlemeye devam etmelerini öneriyorum.”