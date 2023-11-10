KİGDER'de 100. yıl coşkusu

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu; "Bu millet cumhuriyeti kurmak için çok bedel ödedi” dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, cumhuriyet marşları ve türküler söylendi. Marşlara ve türkülere vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, eşlik etti. Etkinlik hakkında bilgiler veren KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu; "Biz KİGDER olarak, her yıl Cumhuriyet Bayramı’nın geleneksel olarak kutlarız ama bu yıl 100’üncü yılımız olması sebebiyle çok daha fazla önemsedik. Etkinliğimizi 10 gün önce planlamıştık ama biliyorsunuz ki İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası milli yas ilan edilmesi sebebiyle erteledik. Daha sonra da konser salonlarının uygun olmaması sebebiyle 4 kez yerimiz değişti. Şu anda o kadar mutluyum ki bin 600 kişilik salon dolu durumda. Bu millet cumhuriyeti kurmak için çok bedel ödedi. O yüzden de tarihini hatırlamak ve zaferini kutlamak onların hakkı. Kayseri’de cumhuriyetin kuruluşunda emek veren şehirlerden bir tanesidir. Bu yüzden kutlayacağız. Bundan 104 yıl önce 1919’da başlayan milli mücadeleye yolunda yüzbinlerce sivil vatandaşımız öldürüldü. Bebeklerimiz süngülere takılıp, gezdirildi. Anneler bebeklerini emziremesin diye meme başları kesildi. Kadınlarımızı, kızlarımıza tecavüz edildi. Ülkenin her yanı işgal halindeyken, biz mücadeleyle ve düzenli ordumuzla bu cumhuriyeti kurduk. 100 yıl sonrada bu cumhuriyetin kuruluşunu kutlamak bu milletin hakkı. O yüzden bugün coşkuyla cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağız. O günleri anacağız ki mazlum milletlere örnek olan cumhuriyetimiz daima örnek olsun. Dünyada barış olsun. Marşlarımızı, hikayelerimizi ve kahramanlık türkülerimizi söyleyeceğiz. Onun dışında başka bir şey yok. Bugün sadece milli duygularla coşacağız” şeklinde konuştu.