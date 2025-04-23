Kimsesiz çocuklara klasik otomobil turu etkinliği

Burada konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, “Bu bayram çocukların onlar da bizim için çok değerliler. Onlara klasik arabalarla bi tur düzenledik. Çocuklarımız 23 Nisanın coşkusunu yaşasın istiyoruz” dedi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kimsesiz çocuklar için klasik otomobil turu etkinliği düzenlendi.

Burada konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, “Bu bayram çocukların onlar da bizim için çok değerliler. Onlara klasik arabalarla bi tur düzenledik. Çocuklarımız 23 Nisanın coşkusunu yaşasın istiyoruz. Bugün onlar için özel bir gün olsun istiyoruz. Tüm amacımız çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmak” diye konuştu.