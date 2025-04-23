Kimsesiz çocuklara klasik otomobil turu etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kimsesiz çocuklar için klasik otomobil turu etkinliği düzenlendi.

Kimsesiz çocuklara klasik otomobil turu etkinliği

Burada konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, “Bu bayram çocukların onlar da bizim için çok değerliler. Onlara klasik arabalarla bi tur düzenledik. Çocuklarımız 23 Nisanın coşkusunu yaşasın istiyoruz” dedi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kimsesiz çocuklar için klasik otomobil turu etkinliği düzenlendi. 

Burada konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, “Bu bayram çocukların onlar da bizim için çok değerliler. Onlara klasik arabalarla bi tur düzenledik. Çocuklarımız 23 Nisanın coşkusunu yaşasın istiyoruz. Bugün onlar için özel bir gün olsun istiyoruz. Tüm amacımız çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmak” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhuriyet Meydanı'nda 23 Nisan töreni düzenlendi
Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Nisan töreni düzenlendi
Kimsesiz çocuklara klasik otomobil turu etkinliği
Kimsesiz çocuklara klasik otomobil turu etkinliği
Vali Çiçek, koltuğunu 7. Sınıf öğrencisine devretti
Vali Çiçek, koltuğunu 7. Sınıf öğrencisine devretti
Alt yapısı A Takıma en fazla katkı yapan kulüp Kayserispor
Alt yapısı A Takıma en fazla katkı yapan kulüp Kayserispor
Milletvekili Cıngı'dan Hüseyin Eren Akbaba'ya destek mesajı
Milletvekili Cıngı’dan Hüseyin Eren Akbaba’ya destek mesajı
Kayseri'de yayınlanan Ünsiyet Dergisi 13. Sayıya Ulaştı
Kayseri'de yayınlanan Ünsiyet Dergisi 13. Sayıya Ulaştı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!