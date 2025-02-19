'Kira sözleşmelerinin yazılı olması zorunlu değil'

Hukukçu Alperen Yalçın, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Kira günü geldiği halde ödeme yapmayan kiracı için ev sahibinin ödeme günü geldikten sonra notere gitmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, "Diyelim ki 15’inde kira günü geldi ve kiracı hiçbir şekilde ödeme yapmıyor. Ev sahibinin yapması gereken işlem şu: Ödeme günü geldikten sonra notere gidecek. Bizim tavsiyemiz, noter üzerinden bu durumu bildirmesi. Kiracıya, WhatsApp’tan da bildirebilir, arayarak da söyleyebilir, normal SMS de atabilir, mail de atabilir. Yani herhangi bir şekilde ispatlayabileceği her türlü iletiyi yapabilir. Ama bizim burada tavsiye ettiğimiz yöntem, notere gidilerek ihtar çekilmesidir. Bu ihtarın içeriğinde şu olacak: 'Alper, sen Şubat 2025 kiranı henüz ödemedin, sana üç gün süre veriyorum. Eğer üç gün içerisinde ödemezsen, bu sana birinci ihtarım olacaktır.' Bir kira yılı içerisinde ev sahibinin kiracısına iki defa haklı olarak ihtar çekmesi, sözleşmeyi haklı olarak feshetme imkanı tanır. Yani diyelim ki Şubat 2025'teki kirasını ödemedi, ev sahibi kiracıya ihtar çekti. Daha sonrasında Mart 2025’teki kirasını ödemediği takdirde, ikinci ihtar da çekildi ve artık dava açmasında önünde bir engel kalmayacaktır. Ev sahibinin kiracısını tahliye edebilmesi için bunun ispatını sağlaması için noterden yapılması her zaman daha kolaydır." sözlerine yer verdi.