Develili Aşık Seyrani'nin hayatı film oluyor

Kayseri Develili Aşık Seyrani'nin hayatı film oluyor. Yaşar Adanur'un senaryoyu kaleme almasıyla hazırlıklar sürüyor.

Develili Aşık Seyrani'nin hayatı film oluyor

Kayseri’nin Develi ilçesi nüfuslu halk şairi Aşık Seyrani’nin hayatı film oluyor. Filmin senaryosunu ise Develi Kapalı Cezaevi’nde görev yapan Yaşar Adanur’un kaleme aldığı öğrenildi. Hazırlıklar ise sürüyor.

AŞIK SEYRANİ KİMDİR
Aşık Seyrani, Türk halk ozanıdır. Develili Seyrani'nin doğum tarihi kesin değildir. 1800 veya 1807 yılında doğduğuna dair kayıtlar vardır. Bugün Kayseri ilinin ilçesi olan, o yıllarda Everek adıyla bilinen Develi'de doğmuştur. Asıl adı Mehmet'tir. Babası  mahalle camii imamı olan Hoca Cafer Efendi'dir.

Haber Merkezi

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