Kıraathaneci iş yerinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işletmeci iş yerinde ölü bulundu.

Kıraathaneci iş yerinde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir işletmeci iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan bir binada kıraathane işleten ’Kazan Ahmet’ olarak bilinen Ahmet B.’den (53) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Ahmet B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Ahmet B.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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