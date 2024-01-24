Kiracısını tabancayla vuran emekli polis serbest kaldı

Kırşehir’de 2 yıl önce kirasını alamadığını iddia ederek kiracısını tabancayla yaralayan emekli polis memuru, adli kontrol şartlarıyla serbest kaldı.

25 Ekim 2022’de Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda emekli polis memuru Salih K. (52), kirasını alamadığını öne sürdüğü ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Ç. ile görüşmeye gitti. Salih K. ile Funda Ç. arasında tartışma yaşandı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Ç. (38) de olay yerine geldi. Burada Salih K. ile Hüseyin Ç. arasında kavga çıktı. Salih K., belindeki tabancasını çıkararak Hüseyin Ç.’yi sol bacağından yaraladı. Hüseyin Ç. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Salih K. ise ’kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, ’kasten yaralama’ suçundan 15 aydır tutuklu bulunan Salih K.’nin tutuklu olduğu süreyi göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.