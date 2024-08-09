Kiraladığı mülkünü geri alamayan gurbetçiden pankartlı feryat

Sivas’ta Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanmak üzere kiraladığı mülkünü geri alamayan gurbetçi, duruma tepki gösterdi. Şahıs, astığı pankartla sesini duyurmaya çalıştı.

Sivas kent merkezi Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi’nde bulunan 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde 5 yıldır çözülemeyen kiracı-mal sahibi anlaşmazlığına mülk sahibi tepki gösterdi. Mülk sahibi Veli Uzun, 2018 yılında mülkünü 1 yıllığına Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne kiraladı. İddiaya göre, 1 yıllık sözleşmenin dolmasının ardından aile hekimleri mülkten çıkmadı. Karşılıklı olarak sözleşmenin feshedilmesine rağmen, kira alacağının tahsil edilememesiyle sorun daha da büyüdü. Sorunu çözmek için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuran Uzun, doktorlarla yapılan görüşmelerde mahkeme yoluna yönlendirildiğini söyledi. Mahkeme sürecinin 2 yıl sürmesinin ardından çıkan tahliye kararına da doktorların uymaması üzerine, durum istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesinin doktorların lehine karar vermesi üzerine çaresiz kalan Uzun, sesini duyurmak amacıyla bir pankart astı. Uzun, mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istediğini belirtti. 2019’dan beri geçerli bir kira sözleşmesinin bulunmadığını ve doktorların keyfi olarak kira belirleyip ödeme yaptığını ifade eden Uzun, yeni bir sözleşme yapma girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını söyledi. Veli Uzun, astığı pankartla Sağlık Bakanlığı’nın sesini duymasını umduğunu ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

5 yıldır mücadele veriyor

Mülk sahibi Veli Uzun, 5 yıldır mücadeleyi verdiğini söyleyerek, “Buradaki sorun 2018 yılında yapılan sözleşmenin iki taraflı feshedilip tekrardan yeni bir sözleşme yapmamaları ve doktorların burayı işgale etmeleri ile başladı. 2018 yılında kirayı bir yıl Sağlık İl Müdürlüğü ödedikten sonra, 6 ay boyunca kira ödemesi yapılmadı ve daha sonrasında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettik ancak yine bir 6 ay boyunca kira ödemesi alamadık. Bu sorunu halletmek için Sağlık İl Müdürlüğü ve belediyeye gittik. Doktorlarla oturup bu duruma bir çözüm bulmak istedik ancak onlar bize mahkeme yolunu önerdiler. Mahkemeye başvurduktan sonra ise bize ‘siz bu olayı mahkemeye vermeden önce keşke bize iletseydiniz de biz bu sorunu hallederdik’ dediler. Tamamen içinden çıkılmaz bir duruma getirdiler” dedi.

“Mağduriyetin bir çözüme kavuşturulmasını istiyorum”

Uzun, mağduriyetinin biran önce giderilmesini istediğini söyleyerek, “Mahkeme 2 yıl sonra karar verdi, tahliye kararı verdiler ancak o karara da uymadılar. Sonrasında kendileri ise davayı istinaf mahkemesine taşıdılar. İstinaf mahkemesi 6 ayın sonra verdiği kararla doktorların burada kalmasına kanaat getirdi. Bende buraya bir pankart asmaya karar verdim. Belki buradan Devlet büyüklerimiz, Sağlık İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı sesimizi duyarda mağduriyetimize çözüm bulurlar diye. Sağlık Bakanlığının bize herhangi bir yardımları dokunmuyor. Bir an önce bu mağduriyetin bir çözüme kavuşturulmasını istiyorum. 2019 da kira sözleşmemiz iki taraflı fes edildi ver şu an bir kira sözleşmesi bil yok. Doktorlar sizin bizimle bir alakanız yok diyorlar ancak kirayı kendileri kafalarına göre belirleyip ödüyorlar. Yeni bir sözleşme yapmak için Sağlık İl müdürlüğü aracılığıyla doktorlara oturduk konuştuk. Kira bedelini kendileri belirlediler sonrasında doktorlar biz hiçbir şekilde ödeme yapmayı kabul etmiyoruz diyerek masadan kalktılar. Yeni bir sözleşme yapmaya da hiçbir şekilde yanaşmadılar. Bende burada Sağlık Bakanlığı’nın sesimizi duyması için bu pankartı astım” şeklinde konuştu.