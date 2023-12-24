Kıranardı mahallesine çok amaçlı sosyal tesis yapılıyor

Melikgazi Belediyesi olarak her bölgenin ihtiyacına uygun projeleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Kıranardı Mahallesi'nde içerisinde MELMEK sınıfları, aile sağlığı merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi'nin yer alacağı çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 24.12.2023 13:43
  • Güncelleme: 24.12.2023 16:29
Kıranardı mahallesine çok amaçlı sosyal tesis yapılıyor
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Melikgazi Belediyesi olarak her bölgenin ihtiyacına uygun projeleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kıranardı Mahallesi’nde içerisinde MELMEK sınıfları, aile sağlığı merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi’nin yer alacağı çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çok amaçlı sosyal tesis ile Kıranardı Mahallesi’nde kültürel, sosyal ve sağlık alanında büyük bir ihtiyacı gidermiş olacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Kıranardı Mahallemizde mahalle sakinlerine çok faydalı olacak hem aile sağlık merkezi hem akıl küpü kütüphanesi hem de MELMEK’in yer aldığı güzel bir tesisi hayata geçiriyoruz. Böyle bir tesis, mahallemiz tarafından uzun zamandır isteniyordu. Böylece bu güzel tesisi de buraya kazandırmış oluyoruz. Kıranardı’nın büyük bir eksiğini giderecek. Buradaki düğün salonumuz da çok güzel oldu. Ayrıca Hisarcık’taki mesire alanında bir mescit yapıyoruz. Aynı zamanda Hisarcık’ın düğün salonunu yenilemiş olduk. Hisarcık Mahallemize çeşitli yatırımlarımız oldu. Sağlık Ocağı ve diğer meydan düzenlemesi ile ilgili de çalışmalarımız olacak. Hisarcık ve Kıranardı bizim göz bebeğimiz. Çünkü Erciyes’e giden yol buralardan geçiyor. İkisi de kadim yerleşim alanlarıyla, havasıyla, suyuyla, bağcılığıyla en güzel mahallelerimizden. Yapmış olduğumuz hizmetler Kıranardı Mahallemize ve Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah çalışmalarımız kısa zamanda tamamlanacak ve yakında hizmete açacağız" dedi.

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İHA

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