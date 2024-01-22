Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan'ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Kayseri GündemEditör

Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi. Başkent Bişkek’te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Kayseri Gündem

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