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Kırmızı ışıkta geçen 425 araç sürücüsüne ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 452 araç ve sürücüsüne 'kırmızı ışık ihlali' suçundan işlem yapıldı.

Kırmızı ışıkta geçen 425 araç sürücüsüne ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde abartı  egzoz, drift,  makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Son bir hafta boyunca yapılan çalışmalar sonucunda;
125 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 385 araç ve sürücüye sürücü

belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 452 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlali,
696 araç ve sürücüye cep telefonu, 28 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 6 araç ve sürücüye drift yapmak, 63 araç ve sürücüye makas atma, 3 araç ve sürücüye çakar lamba takmak, 214 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 34 araç ve sürücüye ışık donanımı, 88 araç ve sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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