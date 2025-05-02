Yahyalı'da 7,7 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yenileme Çalışması Başlatıldı

Projeyle birlikte, 1.500 metre uzunluğunda ve Ø300 çapında koruge borular kullanılarak mevcut hatlar yeniden yapılandırılıyor. Bu adımlar, çevresel riskleri azaltmayı ve altyapının dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Yatırımın, bölgenin yaşam kalitesine olumlu yansımaları ve uzun vadeli çözüm sunması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, kent genelinde altyapıyı daha sağlam ve modern hale getirmek amacıyla çalışmaların yıl boyunca sürdüğü vurgulandı. Ayrıca, bölgesel gelişmeye katkı sağlayan bu projelerin, yaşam koşullarını iyileştirme ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Proje sorumluları, bölgenin ihtiyaçlarına uygun, uzun ömürlü ve çevre dostu çözümler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Yenilenen altyapılar sayesinde, Yahyalı ve çevresinde yaşam kalitesinin yükselmesi bekleniyor.