  • Haberler
  • Gündem
  • Yahyalı'da 7,7 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yenileme Çalışması Başlatıldı

Yahyalı'da 7,7 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yenileme Çalışması Başlatıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Çiğilli Mahallesi'nde, altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 7,7 milyon liraya mal olacak yeni bir proje başlatıldı. Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hatlarının tamamen yenilenmesine yönelik bu çalışma, bölgenin altyapısında sürdürülebilirliğe ve modernliğe önemli bir katkı sağlayacak.

Yahyalı'da 7,7 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yenileme Çalışması Başlatıldı

Projeyle birlikte, 1.500 metre uzunluğunda ve Ø300 çapında koruge borular kullanılarak mevcut hatlar yeniden yapılandırılıyor. Bu adımlar, çevresel riskleri azaltmayı ve altyapının dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Yatırımın, bölgenin yaşam kalitesine olumlu yansımaları ve uzun vadeli çözüm sunması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, kent genelinde altyapıyı daha sağlam ve modern hale getirmek amacıyla çalışmaların yıl boyunca sürdüğü vurgulandı. Ayrıca, bölgesel gelişmeye katkı sağlayan bu projelerin, yaşam koşullarını iyileştirme ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Proje sorumluları, bölgenin ihtiyaçlarına uygun, uzun ömürlü ve çevre dostu çözümler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Yenilenen altyapılar sayesinde, Yahyalı ve çevresinde yaşam kalitesinin yükselmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Dijital Dönüşüm: Muhtarlık Bilgi Sistemi Hizmete Girdi
Kayseri'de Dijital Dönüşüm: Muhtarlık Bilgi Sistemi Hizmete Girdi
İletişim ve Stresle Başarılı Mücadele İçin Belediyede Önemli Bir Adım
İletişim ve Stresle Başarılı Mücadele İçin Belediyede Önemli Bir Adım
Kayseri, sporda Avrupa'ya örnek olmuş da haberimiz yokmuş!
Kayseri, sporda Avrupa'ya örnek olmuş da haberimiz yokmuş!
62 şok uygulama: 5 bin 537 kişi sorgulandı
62 şok uygulama: 5 bin 537 kişi sorgulandı
Akar 'Tek yürek, tek yumruk çalışacağız'
Akar; “Tek yürek, tek yumruk çalışacağız"
Hulusi Akar: 'Çiftçimizin yalnız olmadığını gösterdik'
Hulusi Akar: “Çiftçimizin yalnız olmadığını gösterdik”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!