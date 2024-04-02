Kırsalda Ramazan etkinlikleri çocukların yüzünü güldürüyor

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri, kırsal mahallelerdeki çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinliğin son durağı Talas’ın Çömlekçi Mahallesi oldu.

Çocukların da zaman zaman oyuna dahil olduğu etkinlikte Hacivat ve Karagöz, yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede çocuklar ve vatandaşlarla buluşan organizasyon, şimdiye kadar 16 farklı kırsal mahallede düzenlendi.

Gittiği her kırsal mahallede çocukların yanı sıra büyüklerin de beğenisini kazanan etkinliği şu ana kadar 11 bin 380 kişi takip etti.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR

Mutlulukları her halinden belli olan çocuklar etkinliği çok eğlendiklerini belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Hacivat-Karagöz etkinliği 3 Nisan Çarşamba Sakaltutan Mahallesi ile yine ücretsiz olarak devam edecek.