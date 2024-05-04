Kırşehir'de 2 araçta 3 organizatör ve 23 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de polis, 2 araçta 3 organizatör ve 23 Suriyeli düzensiz göçmen yakaladı.

Kırşehir'de 2 araçta 3 organizatör ve 23 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de polis, 2 araçta 3 organizatör ve 23 Suriyeli düzensiz göçmen yakaladı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü şehir giriş ve çıkışında yaptığı kontrolde Göçmen Kaçakçılığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler; insan kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği 2 araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 araç içerisinde 3 organizatör ve 23 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Haklarında adli ve idari işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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