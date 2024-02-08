Kırşehir’de 251 halk ozanı belge sahibi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şair, ozan, zanaatkara verilen halk ozanı belgesini UNESCO müzik şehri Kırşehir’de alan kişi sayısı 251 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesine sahip olan sanatçılar bozkır geleneğini yaşatmak isterken, aldıkları belge ile bakanlığın etkinliklerinde aşıklar geleneğini sürdürecek faaliyetlerde bulunabilecek.

Kırşehir’de ilk kez Kültür Bakanlığı halk ozanı belgesine sahip olan kadın olan Ayşe Tekin, Neşet Ertaş ailesinin ’abdallık’ geleneğinde pir olduğunu ve çocukluğundan bu yana türkülere ilgisinin odluğunu söyledi.

12 yaşında iken müziğe başlayan ve hayatını etkileyen en önemli insanın Neşet Ertaş olduğunu ifade eden halk ozanı İsa Erdoğan ise, "Neşet Ertaş’ı örnek aldım. 12 yaşımda müziğe başladım. Böyle bir ozanı yaşatmak ve geleceğe miras bırakmak bizler için önemli. Bizden sonra gelen nesiller de bu anlayışı ve ’abdallık’ geleneğini sürdürür" dedi.

Kırşehir’de ’Küçük Neşet’ olarak tanınan Ümit Yaşar Apaydın, müziğe küçük yaşlarda başlamasının temelinde Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş olduğunu belirtti.

Kırşehir’de 254 halk ozanı var

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, şehirde 251 halk ozanın olduğunu ve Kültür Bakanlığı’ndan tescil aldığını aktardı. Temur, "Bozlak denildiğinde akla gelen ilk şehir Kırşehir’dir. Muharrem, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Aşık Seyfullah gibi ozanlar var. 2019 yılında Kırşehir müzik şehri ilan edildi. Bizler, 7’den 70’e bozlak kültürünü geliştirmek ve devam ettirmek istiyoruz. Bozlak söyleyenlerin gırtlak ağızları farklı, yeni nesilleri bu orijinalliği bozmadan yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.