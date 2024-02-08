Kudüs Temalı İçerik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kudüs’ü sevmenin gerektirdiği tavır sahih bir hadis-i şerif de şöyle ifade ediliyor:

Bir gün Meymune(r.â) Efendimiz’e (sas): “Ey Allah’ın Rasulü! Bize Mescidi Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir.” diye sorar. Efendimiz ise “Oraya (Mescidi Aksa’ya) gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” buyurur. (Ebu Davud, Kitâbu’s-Salât, 14)

Bu düstur üzerine cemiyet bünyesinde gerçekleştirilen ders, seminer ve çeşitli faaliyetleri Kudüs temalı ödüllü içerik yarışması ile taçlandırmak isteyen İlim Yayma Cemiyetinin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği yarışmaya bir çok eser gönderildi. Katılanların eserleri arasında ilk 3 kişi seçilip yönetim kurulu tarafından plaket ve ödül takdimi yapıldı.

Yarışmada yapmış olduğu Resim çalışması ile birinci olan Merve Turunç’a 5.000 TL

Yapmış olduğu karakalem çalışması ile ikinci olan Şengül Ünver’e 4.000 TL

Yapmış olduğu dijital tasarım çalışması üçüncü olan Seher Dinçer’e 3.000 TL

