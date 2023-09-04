Kırşehir'de ailelerin kırtasiye telaşı başladı

Kırşehir’de yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az süre kala öğrenciler ve velilerin kırtasiye heyecanı da başladı.

Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler, okula dönüş hazırlıklarına başladı. Defterlerin sayfalarının kokusu, yeni kalemlerin taze mürekkepleri ve renkli çantaların görüntüsü, okula dönüş heyecanını artırıyor. Kırşehir’deki kırtasiye mağazaları, öğrencilere ve velilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Farklı marka ve modellerdeki defterler, kalemler, silgiler, cetveller ve diğer kırtasiye malzemeleri, öğrencilerin tercihine göre seçilebiliyor. Ayrıca, okul çantaları da çeşitli renk ve desenlerle satışa sunuluyor. Çocuklarının kayıtlarını yaptırdıktan sonra alışverişe çıkan aileler, alışveriş heyecanına kapıldıklarını söylüyor. Veliler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiye alışverişlerine önem veriyor. Kırtasiye işletmecisi Örsan Afacan ise velileri kanserojen madde içeriğine sahip olan ürünlerin alınmaması noktasında uyarıda bulundu. Afacan açıklamasında; "Kırtasiye ürünleri kırtasiyecilerden alınmalıdır. Sezon açılışı başladı. Mümkün olduğunca merdiven altı olarak adlandırdığımız ürünlerin alınmamasını tavsiye ediyoruz. Ekonomik şartların farkındayız. Bu nedenle de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışmaktayız" dedi.

Öğrenciler ve veliler arasında kırtasiye heyecanının yaşandığı dönemde, yeni eğitim yılına başlama coşkusu da hissediliyor. Öğrenciler; yeni arkadaşlar edinme ve bilgi dolu bir yıl geçirme umuduyla okula dönmenin heyecanını yaşıyor.