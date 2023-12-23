Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir’de, DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen A.J.E. ve F.K.L., Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Çok sayıda örgüte ait dijital dokümanla ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.