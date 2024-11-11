Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kılıçözü Sanayi Sitesi yanı eski terminal alanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, burada karşılaşınca tartışma çıktı. Alkollü oldukları belirtilen şahıslar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada, M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.İ., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. R.Ö.’nün ise hayati tehlikesi devam ederken yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay sonrası polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi ve şüpheliler yakalandı.

İHA
Kayseri Gündem

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