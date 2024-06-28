Kırşehir'de STK'lar Gazzeli kadın ve çocuklar için bir araya geldi

Kırşehir’de sivil toplum kuruluşları, Gazze’deki çocuk ve kadınlar için bir araya gelerek hayır panayırı düzenledi.

Gazze’de savaş mağduru olan kadınlar ve çocuklar için bir araya gelen STK yöneticileri, Cacabey Meydanı’nda hayır panayırı düzenledi. El emeğiyle yapılan ürünler şehir meydanında satışa çıkartıldı. STK’lar adına konuşan Müge Şebnem Şahin, aylardır Gazze’de kadın ve çocukların dram yaşadığını ve mağdur olduklarını söyledi. Şahin, "Filistin’de yaşanan zulme dünya sessiz kaldı. Biz Türkiye olarak sessiz kalmadık. Çocukların ölmesi ve kadınların zulme uğramasına sessiz kalmayacağız" dedi.

Cacabey Meydanı’ndaki hayır panayırı 3 gün süreyle açık kalacak.