Kırşehir'deki Suriyeliler, tarihi meydanda lokum dağıttı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bulunan Esad muhalifi Suriyeliler, rejimin düşmesinin ardından Cacabey Meydanı’nda toplanarak halka lokum dağıttı.

Kırşehir’de bulunan ve rejim muhalifi olan bir grup Suriyeli, Esad’in düşürülmesini kutladı. Türk ve Suriye bayrağı açan gruplar, halka lokum ve çikolata dağıtarak sevinçlerini paylaştı. Rejim muhalifi olan ve slogan atan gruplar; “Esad düştüğü için lokum dağıtıyoruz. Türkiye’den memnunuz. Türk halkına teşekkür ederiz. Ülkemizi özledik. Herkes memleketine dönecek. Türkiye bizlere iyilik yaptı” dediler.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Suriyeliler, yöresel müzikler eşliğinde Esad’ın düşmesinin sevincini yaşadı. Kırşehir İl Göç İdaresi verilerine göre şehirde yaşayan Suriyeli sayısı ise bin 343 kişi olarak açıklandı.