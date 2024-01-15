Kırşehir emniyeti olayların yüzde 99'unu aydınlattı

Kırşehir’de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bu olayların yüzde 99’u aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşirken, bu olayların yüzde 99,6’sı aydınlatıldı. Yıl içerisinde gerçekleşen asayiş olaylarında 97 şüpheliye işlem yapıldı. 54 tabanca, 15 kurusıkı, 66 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Öte yandan, terör örgütlerine yönelik il genelinde 2023 yılında 40 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.