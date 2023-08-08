Kırtasiye Desteği Başvuruları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımları için başvuruların başladığını duyurdu.

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  • 08.08.2023 11:43
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:33
Kırtasiye Desteği Başvuruları Başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımları için başvuruların başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler çerçevesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 TL, ortaokul öğrencisi için 1.000 TL ve lise öğrencisi için 1250 TL olarak kırtasiye yardımı yapılacağını belirtti. Başvuruların, 7 Ağustos 2023 tarihinde başladığını duyuran Başkan Büyükkılıç, 7 Ağustos ile 8 Eylül 2023 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde online hizmetler kısmından kırtasiye yardımı başvuru formu üzerinden başvuruların yapılacağını ifade etti.

Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 6 bin 277 aileden 11 bin 946 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığını hatırlattı.

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İHA

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