Kış lastiği zorunluluğu başladı

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile toplu taşıma araçlarında kış lastiği kullanımının zorunluluğu bugünden itibaren başladı.

Kış lastiği zorunluluğu başladı
Kayseri GündemEditör

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile toplu taşıma araçlarında kış lastiği kullanımının zorunluluğu başladı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, 01 Aralık 2024 ile 01 Nisan 2025 tarihleri arasında Kayseri sınırları içinde faaliyet gösteren ticari araçlar ve toplu taşıma araçlarında kış lastiği bulundurulması ve kullanılması gerektiği belirtildi. Kış şartlarına uygun lastik kullanımının trafik kazalarını azaltma ve yol güvenliğini sağlama açısından önem taşıdığının belirtildiği açıklamayla sürücülerin kurallara titizlikle uymaları istenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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