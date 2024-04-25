Kış uykusundan uyanan ayı ve yılanları görüntüledi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğa aşığı Salih Güleç, doğa yürüyüşü için çıktığı Köse Dağı'nda kış uykusundan uyanan ayı ve yılanları görüntüledi.

Kış uykusundan uyanan ayı ve yılanları görüntüledi
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Suşehri ilçesinde doğa aşığı Salih Güleç, doğa yürüyüşü için çıktığı Köse Dağı’nda kış uykusundan uyanan ayı ve yılanları görüntüledi.

Salih Güleç, doğa yürüyüşüne çıktığı Köse Dağı’nda karşılaştığı anne ve iki yavru ayıyı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Ayılar Güleç’i fark edince kaçarak uzaklaştı. Güleç, ayrıca kış uykusundan uyanan uzunlukları 2 metreyi bulan üç yılanla karşılaştı. İki erkek yılanın dişi ile çiftleşebilmek için ölümcül bir mücadele içerisine girdikleri görüldü.

Güleç, doğa tutkunu olduğunu belirterek, “Karların erimesi ve baharın gelişiyle Köse Dağı’na çıktım. Kış uykusundan yeni uyanan ayılar ve yılanlara denk geldim. Onları cep telefonumla görüntüledim” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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