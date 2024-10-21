Kışa girmeden cildinizi bu 4 yöntemle yenileyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, yaşlanma karşıtı cilt uygulamaları ile ilgili bilgi verdi.

Cildin daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlayan vücuttaki kolajen miktarı her 10 yılda bir azalıyor. Yaşlanma zamanla farklı organlarda, dokularda ve hücrelerde belirginleşen doğal bir süreç olarak gelişiyor. Yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve etkilerini durdurmak için yapılan cerrahi dışı yaşlanma karşıtı (anti-aging) uygulamalar en çok kışa girerken yapılıyor. Uz. Dr. Çağdaş Koç, yaşlanma karşıtı cilt uygulamaları ile ilgili bilgi verdi.

Yaşlanma yüzden belli olur

İç organlardaki yaşlanma belirtileri gözlemlenemediği için ‘yaşlanma’ terimini gözle görülebilen cildin yaşlanması belirlemektedir. Cildin elastikiyetinin kademeli olarak kaybolması zamanla sarkmaya neden olmaktadır. Epidermal yenilenme hızının yavaşlaması ve hücre döngüsünün uzaması yaşlı yetişkinlerde etkili olan bir süreçtir. Cilt yaşlanması, içsel veya dışsal faktörlerin kombinasyonundan etkilenen karmaşık biyolojik bir süreçtir. Cilt sağlığı ve güzelliğinin, genel iyi olma halini ve insanlarda sağlık algısını veren faktörlerden biri olarak kabul edilmesi nedeniyle, son yıllarda çeşitli yaşlanma karşıtı işlemler çok sık uygulanmaktadır.

İşlemler hücreleri yeniler

Özellikle yüzdeki kırışıklıklarla mücadele edilmesi, hücre yenilenmesiyle ve yenilenmeyi destekleyen daha az yan etkili ve daha az toksik olan bileşiklerin cilde uygulanmasıyla başlamaktadır. Bu şekilde vücut, parlak bir cilt için sürekli olarak yenilenmekte ve sağlıklı cilt hücrelerinin ortaya çıkması desteklenmektedir. Kırışıklıkların tedavisi büyük ölçüde kişinin cilt sağlığına, yaşına, muhtemel iyileşme için zamana bağlıdır. Cerrahi dışı kırışıklık tedavilerinin, dinamik kırışıklıkların statik kırışıklıklara dönüşmesini azaltmakta ve önlemede etkili önleyici tedbirler olduğu yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır.

Yaşlanmanın 5 belirtisi ve nedeni

Yaşlanma birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Nedeni ve belirtiler şu şekilde olabilmektedir;

“Yaşlandıkça yağ hacmi kaybolur. Kemik yapısı kaybolmaktadır. Yer çekimi önemli bir faktördür. Deformasyona neden olur. Güneş hasarı en büyük suçludur. Yüzdeki ifade çizgileri ve vücuttaki kırışıklıklar zamanla ortaya çıkar.”

Yaşlanma karşıtı 4 tedavi

Cildi pürüzsüzleştirip sıkılaştıran, hacim kazandıran ve kırışıklıkları azaltan cerrahi dışı tedavilerde etkin sonuçlar alınabilmektedir. Ancak cerrahi olmayan işlemlerde ise yakın sonuçlar elde edilecektir. Cilt zamanla daha taze ve genç bir görünüme kavuşacaktır.

Cerrahi dışı yapılabilecek işlemler ise şunlardır;

PRP: Hastanın kanı alınır, santrifüj işleminden geçirilir. Elde edilen serum kişinin yüzüne enjekte edilir. Bu işlem sonucunda cilt yenilenir, lekelerin gözle görülür şekilde azaldığı görülür.

Altın iğne: Bu radyofrekans uygulamasıdır. Uç kısmında 25 iğne olan aparat hastanın yüzene uygulanmaktadır. İleri yaş, güneş ışınları, mevsimsel değişimler, hava kirliliği, yorgunluk, uykusuzluk, stres, sağlıksız beslenme, alkol, sigara tüketimi ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişen cildin yapısındaki değişikliklere müdahale edilir.

Fraksiyonel lazerler: Karbondioksit lazerle yapılan uygulamada, derideki kollejen ve elastin üretimi artırılır. Cilt üzerindeki iz ve akneler gözle görülür şekilde azalır. Ciltteki lekelerin, kırışıklıkların, sivilcelerin, yanık ve skarların tedavisinde etkilidir. Yapılan tek bir işlemle birçok etki görülebilmektedir.

Mezoterapi: Cilde uygulanan enjeksiyon işlemidir. Birçok aktif madde deriye enjekte edilerek cilde parlaklık ve canlılık kazandırılır. Kolajen, lastin, glutatyon, niasinamid, peptitler ve birçok madde içermektedir. Mezoterapi ile cilde enjekte edilen solüsyonlar kan dolaşımını ve lenfatik dolaşımı düzenler.