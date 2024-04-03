Kıska ekmeye gidenlere sitem

Yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre 296 bin 495 oy alan AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, yeniden başkan seçildi. Büyükkılıç; Kayseri Adalet Sarayı’nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Neslihan Aktemur Öztürk’den mazbatasını alan Büyükkılıç’ı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer yalnız bırakmadı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, seçimin Kayseri’de huzur ortamında geçtiğini söyleyerek; “Çok şükür şehrimizde huzur ortamında demokrasinin kuralları gereğince bir seçim yapıldı. Gönlümüz daha fazla katılımı arzu ederdi. “Kıska ekmeği değil, sandıklara gidip oy vermeye bakın” dedik ama bir önceki seçimlere göre katılım fazla olmadı. Kayseri’mizi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak daha iyi konuma taşımak için hiçbir parti ayırt etmeksizin hepsini bağrıma basmak suretiyle oralarda yaşayan kardeşlerimize hizmet götürme anlayışı içerisinde çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. inşallah el ele, gönül gönüle diyoruz. Allah mahcup etmesin diyoruz. Türkiye’mizin ve şehrimizin başının daha dik ve çalışan kardeşlerimizin bundan sonraki süreçte yol alarak çalışmalarını sürdürmesini ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.