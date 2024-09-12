Kitap fiyatlarındaki artış okurları sahaflara yönlendirdi

Kayseri’de okumalık ve test kitaplarının ikinci el satışını yapan Sahaf Baturay Soykuvvet, ikinci el kitapların sıfır kitap fiyatlarının 3-4 kat altında satıldığını söyledi. Sahaf Soykuvvet, yeni neslin bu kültürü fazla bilmediğini ifade ederek, “22 senedir çocukluğumdan beri bu işletmenin içerisindeyim. Recep İvedik’in tabiri ile okumalık dediğimiz kültür kitaplarımız var. 1. sınıftan, 12. sınıfa kadar hazırlık kitaplarımız var. Haricince, KPSS, DGS, ALES, LGS TYT, AYT gibi ikinci el olarak sayabileceğim bütün sınav gruplarında kitaplarımız var. Kitaplarımız sıfır bandında, mesela burada bir grubu gösterebilirim seç al 10 lira diyoruz. Bom boş tertemiz kitaplar, yani çoğu kitap da sıfır ayarına yakın diyebilirim yani. Ama ikinci el olduğumuz için, çocuk kitabın 10 sayfası çözülmüş, baştaki konu kolay bana lazım olan kitabın tamamı, bana soru olsun önemli değil mantığıyla düşünüyor. Bu şekilde çocukların arz ve taleplerini karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 50-100 ORANINDA ZAM VAR’

Fiyat konusunda yayınevlerinde geçen yıla oranla yüzde 50 ila 100 arasında bir artış gerçekleştiğini ifade eden Sahaf Soykuvvet, “Ülkemizde enflasyondan dolayı oluşan artış gibi, kitap sektöründe de aşırı bir artış var. Zaten bunu izleyen çocuklar detaya takılacaktır. Bir kitabın 300, 350, 400 liraya vardığı bir dönemde yaşıyoruz. Her şey uçtu ama, kitaplar da ister istemez uçtu. Bize de piyasadan 300-350 liraya aldığı kitapları, 3’te biri, 4’te biri parasına elimizden geldiğince vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Mesela gözlü bir kitaplık şeç al 10 liradan başlıyor. Haricinde 30, 40,50 liraya veya 100 liraya kitaplar var. 100 lira dediğimiz kitap tanesi 300-400 lira olan tertemiz kitap. Şu an 20 bine yakın ikinci el kitabımız mevcut. Hazırlık grubu ve okuma kültür 5 bin ve 10 bine yakın kitabımız mevcut. İkinci el olarak talep ve arz var bunu farkındayız ama ikinci el kitap ve sahaf kültürünün olduğunu bilmeyenler var. Yeni jenerasyon zaten bilmiyor ama gelip gezip hoşlarına gidenleri alabilirler, bu kültürü yaşatalım. Vatandaşa o kültürü yaşatabilmek için çalışıyoruz. Yüzde 50 ila 100 arasında birçok yayınevinde fiyat artışı var. Onlarla görüştüğümüz zaman ise bize eleman çalıştırıyoruz kâğıt gibi malzemelerde fiyat artmasa bile kira ve eleman masrafımız arttığı için zam yapmak zorunda kalıyoruz diyorlar. Herkes kendine göre haklı, kimse haksız değil ama hepimizde suçluyuz” şeklinde konuştu.