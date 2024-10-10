Kitap Fuarı'na otobüsler ücretsiz

7. Kayseri Kitap Fuarı İçin Ücretsiz Otobüs Seferleri: 11-20 Ekim tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenecek olan kitap fuarı için Cumhuriyet Meydanı ile fuar alanı arasında 691 hat kodlu seferlerimiz ile ücretsiz hizmet verilecektir.

Büyükşehir Belediyesi 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’na vatandaşların daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Okuyan ve okutan şehir Kayseri’de kitaplarla yedinci kez buluşma zamanı geldi. Kalemlerin izinde, kitapların büyülü dünyasında buluşmak için tüm kitapseverleri 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’na bekliyoruz” dedi.

Dünya Ticaret Merkezi’nde 513 yazar, 412 yayınevi ve 3 milyonu aşkın kitapla, edebiyat dolu günler yaşanacağını söyleyen Büyükkılıç, ulaşım noktasında da vatandaşlara destek olacaklarını, Kayseri Kitap Fuarı’na kitapseverlerin daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, “Ailelerimizin çocukları ile birlikte kitap fuarımıza daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. Vatandaşlar, belirlenen duraklarda otobüsler ile daha konforlu ve daha rahat bir şekilde Kayseri Kitap Fuarı’na gidebilecek” diye konuştu.