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  • Vekil Böhürler, Finansal Okuryazarlık misafirleri ile birlikte Vali Çiçek'i ziyaret etti

Vekil Böhürler, Finansal Okuryazarlık misafirleri ile birlikte Vali Çiçek'i ziyaret etti

'Finansal Okuryazarlık Seferberliği' programı kapsamında Kayseri'ye gelen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, Adana Milletvekilimiz Sunay Karamık ve Sermaye Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile birlikte Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Vekil Böhürler, Finansal Okuryazarlık misafirleri ile birlikte Vali Çiçek'i ziyaret etti

“Finansal Okuryazarlık Seferberliği” programı kapsamında Kayseri'ye gelen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, Adana Milletvekilimiz Sunay Karamık ve Sermaye Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile birlikte Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

 

Haber Merkezi

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