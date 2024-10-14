Kitap Fuarı'nda çocuk kitaplarına yoğun ilgi

Kayseri 7. Kitap Fuarı, hafta sonunda yoğunluğu aileler olan büyük bir ziyaretçi kitlesini ağırladı. Çocuklarıyla beraber fuarı ziyaret eden aileler daha çok çocuk kitapları bulunan kitap ve okuma setlerinin olduğu stantlara ilgi gösterdiler.

Kitap Fuarı'nda çocuk kitaplarına yoğun ilgi

Son yıllarda düzenlenen kitap fuarlarında kültür kitaplarına olan ilgi azalırken, çocuk kitapları, üniversite ve KPSS test kitapları ile fantastik romanlara olan ilgi gözle görülür bir şekilde artmaktadır.

İslami yayınvelerinin çok azınlıkta olduğu 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda çocuk kitap standları, sınav hazırlık akademik kitap standları ve gençlerin ilgi gösterdiği fantastik romanların olduğu standlar hem daha geniş bir alanda yerlerini almışlar, hem de en çok ziyaretçiyi kabul eden stantlar olarak fuarda yerini almaktalar.

Bazı uzmanlar, gençler arasında okuma alışkanlığının artmasıyla fantastik romanlara olan talebin arttığını belirtirken; diğer bir grup ise eğitim sistemindeki değişikliklerin üniversite ve sınavlara hazırlık kitaplarına olan talebi artırdığını savunuyor.

Aynı zamanda Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda kültür yayınları satan yerel kitabevlerinin olmaması ve popüler terendlerin yayın dünyasına etkileri düşünüldüğünde görünür kimlik kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

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