Ceviz Festivali, katılım rekoru Kırdı

Kaman ilçesinde 33.'sü düzenlenen Kaman, Ceviz Kültür ve Sanat Festivali katılımcı sayısıyla Kırşehir'de rekor kırdı.

Ceviz Festivali, katılım rekoru Kırdı
Kayseri GündemEditör

Kaman ilçesinde 33.’sü düzenlenen Kaman, Ceviz Kültür ve Sanat Festivali katılımcı sayısıyla Kırşehir’de rekor kırdı.

Sevilen sanatçıların verdiği konserlerle ilgi odağı olan festival alanı; Mustafa Ceceli, Sefo, Aydilge ve yerel sanatçıların konserleriyle doldu taştı. Yaklaşık 3 günde 100 bin kişinin takip ettiği Kaman ilçesi, belediye tarafından yapılan organizasyonla adından söz ettirdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve üreticiye destek amaçlı yapılan organizasyonlarda bu yıl en iyi ceviz yarışmasında; Üçler Kara, Hasan Kılınç, Arif Göçmen, en iyi ceviz bahçesi yarışmasında; Tarkan Kozan, Hasan Kılınç, Halit Göktepe, en iyi cevizli baklava yarışmasında; Sultan Salman, Songül Yıldız, Döne Kara, Kaman Sesini Arıyor yarışmasında; Melike Seyhan, Göknur Kulfel, Beytullah Can dereceye girerek ilçe merkezinde ödül aldı.

İlçe belediye Başkanı Emre Demirci; üreticinin yanında olduklarını belirttiği açıklamasında, "Üretici ve tüketicinin bir araya geldiği festival düzenledik. İnsanımızın verdiği emeğin karşılığını alacağı bir çalışmayla tanıtım aşamasını yaptık. Daima üreticimizin yanında olarak Kaman ilçesini bulunduğu konumun üzerine çıkaracağız" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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