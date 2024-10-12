Kitap Fuarına ilk gün 112 bin 304 ziyaretçi

Kayseri Kitap Fuarı, 7'nci kez kapılarını kitapseverlere açtı. Açılışın ilk gününde 112 bin 304 kişi fuarı ziyaret etti.

Kitap Fuarına ilk gün 112 bin 304 ziyaretçi

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, 11 Ekim Cuma günü kapılarını açtı. Fuarda 412 yayınevi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitap yer alıyor. Kitapseverler tarafından yoğun ilgi gören fuar, ilk gün 112 bin 304 ziyaretçiyi ağırladı.

Haber Merkezi

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