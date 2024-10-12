Yazar Mehmet Ali Bulut'tan Gastronomi Festivali'ne ağır eleştiri

Kayseri’nin Anadolu’nun merkezi olduğunu ifade eden Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut,“ Esasında tarihi açıdan Kayzer dediğimiz yer Anadolu’nun temsilcisidir. Bunun batı ucu Erzurum’dur, doğu ucu Bursa ise Anadolu'nun merkezi dediğimiz yer Kayseri’dir. Eski zamanlarda buraya Kayser-i Rum denilirdi. Kayseri ayağa kalktığında Anadolu ayağa kalkar, bu şehir Anadolu’nun kendisidir. Halk arasında ‘Kayseri ayağa kalktığında etrafındaki illerin ayağa kalkmama şansı yoktur’ denir” dedi.



Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Kayseri’nin Anadolu’nun merkezi olduğunu ifade eden Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut, “Esasında tarihi açıdan Kayzer dediğimiz yer Anadolu’nun temsilcisidir. Bunun batı ucu Erzurum’dur, doğu ucu Bursa ise Anadolu'nun merkezi dediğimiz yer Kayseri’dir. Eski zamanlarda buraya Kayser-i Rum denilirdi. Kayseri ayağa kalktığında Anadolu ayağa kalkar, bu şehir Anadolu’nun kendisidir. Kayseri ayağa kalktığında etrafındaki illerin ayağa kalkmama şansı yoktur denir. Cenab-ı Allah Erciyes’i bu şehre boşuna koymamıştır. Erciyes, bozkırın ortasında dikkat çekici bir yapıdır. Bu Kayseri’nin insanına verilen bir dürtüdür. Kayseri, tarihi açıdan da sıradan bir yer değildir. 12. ve13.yüzyılalrda Kayseri ruh ve sinir hastalıklarını tedavi etmenin merkeziydi. Anatomi konusunda Sivas’ta Şifaya Medresesi vardı, ama ruh hastalıklarında Kayseri insan ruhuna uygun yapılar yapıyordu. Dolayısıyla bu bölge sağlıklı olma noktasında, çalışkan ve gayretli insan üretme noktasında da iyi bir zemindir. Türkiye’de ithalat ve ihracat konusunda en çok talep gören yerlerden birisi Kayseri’dir. Kayseri ithal ettiğinden 2 kat fazlasını ihraç etmektedir” şeklinde konuştu.

“GASTRONOMİ BATAKLIĞI ŞEHRİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ YOK EDER”

Öte yandan Gastronomi etkinliği hakkında da konuşan Gazeteci-Yazar Bulut, “Başkanını övdüğü gastronomi olayına ben katılmıyorum. Hatta birebir görüşme imkanım olursa başkana bunu söyleyeceğim. diyeceğim ki lütfen bu şehri gastronomi bataklığına çekmeyin. Kayseri’nin pastırması sucuğu, mantısı var ama bir marka, bir isim ve bir tat ile burayı gastronomi şehri yaparsanız, çeşitliliği öldürürsünüz” diye konuştu.