Kitap Tahlil Programında 'Hamza' Rüzgarı Esti

Kayseri, Mostar Kitap Kahve'deki Kayseri İlim Hikmet Vakfı Öğretmenler Komisyonu tarafından düzenlenen kitap tahlil programında, yazar Ömer Faruk Dönmez'in 'Hamza' adlı eseri incelendi.

Kitap Tahlil Programında 'Hamza' Rüzgarı Esti

Hamza Çakır'ın moderatörlüğünü üstlendiği kitap tahlil programında, Hamza Sarıdağ ve Hamza Bayraktar, ‘Hamza’ kitabı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

 "Hamza" Kitabı Büyük İlgi Uyandırdı

Ömer Faruk Dönmez'in "Hamza" isimli kitabı, lise öğrencisinin sınav serüvenini merkeze alarak eğitim sistemi, iletişim ve insani konulardaki duyarsızlıkları ele alıyor. Roman, mizahi bir dille yazılmış ve kara mizah unsurlarıyla bireyin iç dünyası ve toplumun zaaflarını sosyo-psikolojik açıdan masaya yatırıyor. Yazarın "Figanı Lugatit Türk" başlıklı bölümlerinde ise eğitim terimleri ve İslami literatürdeki kavramlar hikaye tarzında yapı bozumuna uğratılarak işleniyor.

Mostar Kitap Kahve'de gerçekleştirilen programda, kitabın içeriği ve tahlil edenlerin isimleri büyük ilgi uyandırdı. Katılımcılar, kitabın mizahi ve eleştirel yönlerini tartışarak, eğitim ve iletişim konularında derinlemesine analizler yaptı. Program, katılımcıların aktif katılımıyla oldukça verimli geçti.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu
Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu
AK Parti MKYK listesinde Kayseri'den 2 isim
AK Parti MKYK listesinde Kayseri’den 2 isim
Milletvekili Cıngı, Uluslararası Öğrenci Akademisi açılışnda konuştu
Milletvekili Cıngı, Uluslararası Öğrenci Akademisi açılışnda konuştu
Hüda Par Kayseri Teşkilatı'ndan Şehitler Gecesi: 'Şubat Ayı Şehadet Ayıdır'
Hüda Par Kayseri Teşkilatı'ndan Şehitler Gecesi: "Şubat Ayı Şehadet Ayıdır"
Kayserispor bugün Göztepe'yi ağırlayacak
Kayserispor bugün Göztepe’yi ağırlayacak
Lunch, brunch, fast food, şimdi de 'slow food': Türk Mutfağı can çekişiyor!
Lunch, brunch, fast food, şimdi de 'slow food': Türk Mutfağı can çekişiyor!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!