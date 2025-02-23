Kitap Tahlil Programında 'Hamza' Rüzgarı Esti

Hamza Çakır'ın moderatörlüğünü üstlendiği kitap tahlil programında, Hamza Sarıdağ ve Hamza Bayraktar, ‘Hamza’ kitabı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

"Hamza" Kitabı Büyük İlgi Uyandırdı

Ömer Faruk Dönmez'in "Hamza" isimli kitabı, lise öğrencisinin sınav serüvenini merkeze alarak eğitim sistemi, iletişim ve insani konulardaki duyarsızlıkları ele alıyor. Roman, mizahi bir dille yazılmış ve kara mizah unsurlarıyla bireyin iç dünyası ve toplumun zaaflarını sosyo-psikolojik açıdan masaya yatırıyor. Yazarın "Figanı Lugatit Türk" başlıklı bölümlerinde ise eğitim terimleri ve İslami literatürdeki kavramlar hikaye tarzında yapı bozumuna uğratılarak işleniyor.

Mostar Kitap Kahve'de gerçekleştirilen programda, kitabın içeriği ve tahlil edenlerin isimleri büyük ilgi uyandırdı. Katılımcılar, kitabın mizahi ve eleştirel yönlerini tartışarak, eğitim ve iletişim konularında derinlemesine analizler yaptı. Program, katılımcıların aktif katılımıyla oldukça verimli geçti.