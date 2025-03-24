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Kızılay Erva Spor Kulübü Aile Buluşması: İftarda Birlik ve Beraberlik

Kızılay Erva Spor Kulübü, düzenlediği iftar programında öğrencileri, öğretmenleri ve velilerini bir araya getirdi.

Kızılay Erva Spor Kulübü Aile Buluşması: İftarda Birlik ve Beraberlik

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen etkinliğe, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de katılarak katılımcılarla sohbet etti ve destek mesajları verdi.

Bu anlamlı buluşma, Kızılay’ın toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü bir kez daha vurgulayan bir etkinlik olarak büyük beğeni topladı. Kulüp, iftar organizasyonuyla spor camiası ve aileler arasında güçlü bir bağ oluşturmayı hedefledi.

Kızılay Erva Spor Kulübü Aile Buluşması: İftarda Birlik ve Beraberlik

Haber Merkezi

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