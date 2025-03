Başkan Şengül, 'Develi, Kayseri'ye yük olan değil, Kayseri'nin yükünü alan bir ilçe olacak'

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Develi’nin Kayseri’nin yükünü alan bir ilçe olacağını ifade eden Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, “Develi'de hemşireler, hep istedikleri dinlenme sürelerine kavuşmuşlardır. Şu an şehir terminalinin inşaatına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Develi şehir terminali yüzde 30 oranında tamamlandı ve Allah'ın izniyle 300 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Ayrıca, hayırseverlerimiz Develi'ye büyük destek veriyorlar. Develi'de üniversite içinde 1000 kişilik bir yemekhane ve kütüphane projelerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hastane ile ilgili çok güzel gelişmeler yaşandı. Develi Devlet Hastanesi, Öksüt Madenciliği'nin bağışlarıyla MR cihazı aldı. Bu cihaz, hastaneye kazandırıldı ve Develi'ye hitap edecek güzel bir proje oldu. Develi Devlet Hastanesi, C Grubu bir hastane statüsüne yükseldi ve MR cihazına sahip oldu. Bu, hastanenin mülkiyetine ait olan çok zor bir gelişmeydi. Şu an üniversite hastanesi ve devlet hastanesi, MR cihazına sahip olan bir hastane olarak önemli bir yere sahiptir. B Grubu bir hastane ise daha çok doktor ve branşla hizmet verecek, böylece Kayseri'ye olan yük azaltılacaktır. Develi, artık Kayseri'ye yük olan değil, Kayseri'nin yükünü alan bir ilçe olmaya gayret gösteriyor. Develi Devlet Hastanesi, Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza, Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke gibi çevre bölgelerden de hasta kabul etmeye devam ediyor. Ayrıca sağlık ve eğitim alanında yeni projelerimiz var ve hayırseverlerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Allah'ın izniyle Develi'ye hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.