Kızılay, Nevşehir'de Aşevi açtı

Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin de katıldığı törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerinin Türk Kızılayın 2025 yılı strateji planında ön sırada yer alan projeler arasında yer aldığını ifade etti.

Türk Kızılayın herhangi bir afet durumunda kapasitesini harekete geçirebilecek altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Toplumumuzun yaşı artıyor. Bu kapsamda aşevlerini büyüklerimizin kapısını çalma şeklinde konumlandırıyorum. Aşevleri, alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür. Aşevleri çiftçilerimizin öşürlerini, hayırseverlerin adak kurbanlarını emanet edebilecekleri yerlerdir. Aslında aşevleri bizler için öbür dünyamıza yapacağımız yatırımdır." diye konuştu.