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Vekil Çopuroğlu, CHP'nin oy sayısının içinden çıkamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde kullanılan oyları açıklamasının ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu oy sayısına eleştiride bulundu.

Vekil Çopuroğlu, CHP'nin oy sayısının içinden çıkamadı

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi 23 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye üye 1 milyon 753 bin kişiden 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını ve Özel kurulan 'dayanışma sandıkları'nda da oy kullanan kişi sayısının 13 milyon 211 bin olduğunu söyledi. Özel, toplam 14 milyon 850 bin oy olduğunu ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak sandık ve oy sayısını eleştirdi. Vekil Çopuroğlu paylaşımında: “Bir sorum var? Sandık sayısı 5 bin 960, bir sandık da olsa olsa 350 kişi oy kullanır. 5 bin 960 sandıkta x 350 kişi = ?” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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