Kızılay teknoloji üssü GÖKTİM'in açılışı 7 Şubat'ta

Kayseri Valiliği ve Kızılay işbirliği ile öğrencilerin teknoloji alanında uzmanlaşmasını sağlamak için GÖKTİM Merkezi hayata geçiriliyor. GÖKTİM Akademi hakkında bilgiler veren Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli; “Kızılay; bütün gençlere, bütün insanlara o andaki ihtiyaç neyse ona cevap verecek şekilde hazırlanıyor. Bir katı gençlerin ağırlanması, genç kafe, matematik, zeka oyunları, dinlenme, kafe gibi bölüm için ayırıldı. Bir katı teknoloji merkezi olarak ayrıldı. Sayın Valimiz de dedi ki ‘biz destek verelim, bir kat daha yapın’ bu sayede 3 kata çıkarttık. Sağ olsun onun desteğiyle şu anda 3 katımızda toplam 8 tane atölyemiz olacak. Atölyelerin tamamını da; yapay zeka, İHA teknolojisi, uzay teknolojisi, bilgisayar teknolojileri, yazılım ve buna benzer YouTube stüdyomuz, 3D animasyonumuz ile birlikte gençlerin merak ettiği konulara biz kapı açalım, destek verelim, gençlerimizi teknolojiyle tanıştıralım diye bir proje başlattık” ifadelerini kullandı.



‘HEM EV SAHİBİYİZ HEM DE PROJEYE DESTEK VERİYORUZ’



Açılış için hazırlık yapıldığını belirten Başkan Beydilli; “Önümüzdeki 7 Şubat gibi bütün eksiklerimizi aletlerimizi tamamlayıp açılış yapacağız. Bu açılışımızda öğrenci kayıtlarımız başlayacak. Bir kısım başladı. Devam ediyor. Bittikten sonra da yine 2’şer aylık ve 4’er aylık gruplar halinde bu eğitimlerimiz devam edecek. Kızılay olarak hem ev sahibiyiz hem de projeye destek veriyoruz. Kızılay olarak şu ana kadar Kayseri'de ve Türkiye'nin genelinde, hatta dünyada 13 ülkede temsilciliğimiz var ve 190 ülkeye yakın faaliyet yürütüyoruz. Kayseri Kızılay olarak teknolojiye destek vermek gibi bir bölüm açtık, bölümümüzde de başarılı olacağız. Buradan çok zeki ve başarılı öğrenciler çıkartacağız. Dünya sıralamasında dünya yarışmalarında bunlar başarılar elde edecekler. Bu başarı sadece bizim değil. Hem Kayserimizin hem valiliğimizin hem de Kızılay'ımızın başarısı olacak” diye konuştu.

‘HİÇBİR ÜCRET ALMAKSIZIN DESTEK SAĞLAYACAĞIZ’

Projesi ile gelen öğrencilerin de ücretsiz faydalanabileceğini söyleyen Başkan Beydilli şöyle konuştu: “Kayseri’ye 3D yazıcıyı özel olarak getirdik. Burada uçak modellerini basmaya başladı arkadaşlarımız. Yine buradaki amaç şu; ‘Ben projeye destek istiyorum’ diyen bütün gençleri, kurumları, insanları biz buraya bekliyoruz. Ve burada onların projesine destek vereceğiz. Diyelim ki herhangi bir projesi var onu yapma imkanı yok. Ondan hiçbir ücret almaksızın destek sağlayacağız. Buradaki bütün faaliyetlerimizi zaten ücretsiz yapıyoruz, destek sağlıyoruz. Bu 3D yazıcımız, 3D tarayıcımız, lazer yazıcımız bunların tamamı burada mevcut. Projesi olanlar hangisinde ne iş yapmak istiyorsa onu rahatlıkla burada yapabilecekler.”