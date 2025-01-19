Trafik ihlalini çek paylaş, vatandaşlık görevini yerine getir
Kırmızı ışık ihlali yapan aracın sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik denetleme ekipleri aracın tespitini yaparak 11 bin 434 tl cezai işlem uyguladılar.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali yapan araç tespit edilerek sürücüsüne 11 bin 434 lira cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TrafikDenetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kırmızı ışık ihlali" ve "Trafiği tehlikeye düşüren araç” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Kırmızı ışık ihlali yapan araç tespitedilerek sürücüsüne 11 bin 434 lira cezai işlem uygulandı.