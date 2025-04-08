Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedini Türkuaz Arama Kurtarma dalgıç ekibi çıkardı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan İlçesi Burunören Köyü yakınındaki kum ocakları civarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.Ö. Kızılırmak’a girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 86 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. M.Ö.‘nin cansız bedeni düştüğü yerin 500 metrekare çapında Türkuaz Arama Kurtarma dalgıç ekipleri tarafından bulundu.

Kızılırmak’taki arama kurtarma çalışmalarına 106 personel katıldı

Sarıoğlan İlçesi Burunören Köyü yakınlarında, Kızılırmak Nehri’ne düşen 17 yaşındaki M.Ö’nün cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarına; AFAD, Kayseri Büyükşehir İtfaiye, JAK, UMKE, Gökbörü, Turkuaz, İHH, Anda ve Yesevi ekipleri olmak üzere toplam 160 personel katıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan İlçesi Burunören Köyü yakınındaki kum ocakları civarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.Ö. Kızılırmak’a girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD 7 personel, 1 arama köpeği – 3 araç (1 su üstü kurtarma botu) İl Jandarma Komutanlığı 2 olay yeri inceleme personeli 1 araç, İl Jandarma Komutanlığı 10 JAK personeli 1 araç, Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe Jandarma Komutanı, 1 Bölük Komutanı, 13 personel 3 araç. Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi 6 Dalgıç 7 personel 3 araç, Sarıoğlan İtfaiyesi 3 personel – 1 araç, 112 Ambulans Ekibi 3 personel 1 ambulans, UMKE 3 personel 1 araç, AFAD 25 gönüllüsü 2 araç, STK İHH 5 gönüllü 1 araç, STK Gökbörü 5 gönüllü – 1 araç, STK Turkuaz 7 gönüllü – 1 araç, STK Anda 8 gönüllü – 1 araç, 106 personel 21 araç 1 su üstü kurtarma botu, 1 arama köpeği katıldı. İkinci gün 106 personel 21 araç 1 su üstü kurtarma botu, 1 arama köpeği görev aldı. M.Ö.‘nin cansız bedenine arama kurtarma çalışmaları sonucu düştüğü yerin 500 metrekare çapında ulaşıldı.