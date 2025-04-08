CHP, İmamoğlu için cami önünde imza topluyor

CHP Kayseri Melikgazi İlçe teşkilatının başlattığı yolsuzluktan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için cami önlerinde ve kalabalık güzergahlardaki imza kampanyası devam ediyor.

CHP, İmamoğlu için cami önünde imza topluyor

 

Yolsuzluktan tutuklandıktan sonra CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla CHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

CHP İlçe Binasının bulunduğu Sivas Caddesi üzerindeki müftülük camiinin önünde de bir imza standı açıldı.

 

Haber Merkezi

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