Kızını öldüren ve 38 suç kaydı bulunan babaya 24 yıl hapis cezası

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kızını bıçaklayarak öldüren ve 38 suç kaydı bulunan babaya 24 yıl hapis cezası verildi.

Davanın Kayseri Adalet Sarayı 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, baba Y.Y., öldürülen Buse Erkin’in başka suçtan tutuklu kocası D.E., sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Y.Y. pişman olduğunu, öldürme kastı olmadığını ve tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Y.Y.’ye ’alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, sanığın eylemi ’haksız tahrik’ altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Olay, 3 Mayıs’ta Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak’ta meydana geldi. Y.Y. (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Buse Erkin taşla babasını başından yaraladı. Bunun üzerine baba Y.Y. de yanındaki bıçak ile kızına saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri Y.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.