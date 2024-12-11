Kış dönemi spor okulları kayıtları başladı

Avrupa’da 2024’ün en iyi spor şehri seçilen Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2’nci Kış Dönemi Spor Okulları’na katılım için kayıtları almaya başladı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Avrupa Spor Şehri" seçilerek büyük bir başarıya imza atan Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’nin sporun yaygınlaştırılmasına yönelik destekleri sürüyor.

Büyükşehir Spor A.Ş.’nin verdiği bu destek, şehri uluslararası arenada öne çıkarırken, Kayserililer için sunduğu fırsatlar da hız kesmeden devam ediyor.

Spor A.Ş. 2’nci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başlarken, kurslar 7 Ocak 2025’te start alıp, 9 Şubat 2025’e kadar devam edecek. Spor A.Ş.’nin 15 spor tesisinde, çocuklar ve gençler için toplamda 14 farklı branşta eğitim verilecek. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, kayak gibi popüler branşlarda eğitim almak isteyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu spor okullarının sadece gençlerin fiziken gelişimlerini desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda spor kültürünü yerleştirmeyi hedeflediğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, sporun başkenti olma yolunda hızla ilerliyor" ifadesinde bulundu.

Kayseri’de sporun yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan bu çalışmaya katılmak isteyenler için kayıtlar sporaskayseri.com.tr adresinden online olarak yapılabiliyor.