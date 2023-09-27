Koca şiddetinden kaçamadı: Araçtan atlamaya çalıştı, silah kabzasıyla darbedildi

Kayseri'de boşanmak üzere oluğu eşi tarafından zorla araca bindirilen ve şiddete uğrayan kadın, seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kadını durdurmak isterken park halindeki araca ve bir sitenin duvarına çarparak kaza yapan şüpheli şahıs ise, kadını silah kabzasıyla darbettikten sonra kaçtı.

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  • 27.09.2023 22:44
  • Güncelleme: 28.09.2023 08:45
Koca şiddetinden kaçamadı: Araçtan atlamaya çalıştı, silah kabzasıyla darbedildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de boşanmak üzere oluğu eşi tarafından zorla araca bindirilen ve şiddete uğrayan kadın, seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kadını durdurmak isterken park halindeki araca ve bir sitenin duvarına çarparak kaza yapan şüpheli şahıs ise, kadını silah kabzasıyla darbettikten sonra kaçtı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Ü.Ç. isimli şahıs, boşanmak üzere olduğu eşi F.Ç.’yi Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi’nde zorla aracına bindirdi. Aracın içerisinde şiddet gören F.Ç., Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Bezayıt Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerine geldiğinde, araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada F.Ç.’yi durdurmak isteyen Ü.Ç.’nin kullandığı 59 LL 095 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile, ardından da sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kadını dövdükten sonra kaçtı

Kazanın ardından araçtan inerek F.Ç.’yi yanındaki silahın kabzasıyla darp eden Ü.Ç. daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, başından yara alan talihsiz kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, araçta çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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