Kocasinan, açık alanları drone ile ilaçlıyor

Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi; ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları drone ile kapsamlı bir şekilde ilaçlıyor.

Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayışla “Sağlığınız Bizim İçin Önemli” sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insansız hava aracı (drone) ile ilaçlama yaparak hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağladıklarına dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti;

"Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını artırdık ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Sıcaklıkların yükselmesiyle teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip, geçen yıl yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız drone, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva ilaçlamasında kullanıyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Çok fonksiyonlu olan bu teknolojik aleti, her alanda kullanıyoruz. Droneyi şu anda güncel bir ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gece de haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinlerinin rahat bir yaz geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyoruz.”

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etkili ve çevreci yöntemi uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.