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  • Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyedeki Her Çalışanın Sendikası, 'Ahmet Çolakbayrakdar'dır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyedeki Her Çalışanın Sendikası, 'Ahmet Çolakbayrakdar'dır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, belediyedeki çalışanların hak ve hukukunun en büyük güvencesinin kendisi olduğunu vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyedeki Her Çalışanın Sendikası, 'Ahmet Çolakbayrakdar'dır'

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi, işçi dostu bir kuruluştur ve her bir çalışanın sendikası, ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dır” dedi. Emekçilerin alın teriyle şehirlerini kalkındırdıklarını belirten Başkan, “Gece gündüz demeden çalışan yaklaşık 1.700 personelimizle birlikte şehrimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın hakklarını, hukuklarını korumak ve daha iyi çalışma koşulları sağlamak en önceliğimizdir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kocasinan Belediyesi’nin Türkiye’de ilk toplu iş sözleşmesini imzalayan ve işçi haklarını gözeten bir belediye olduğunu hatırlatarak, çalışanların değerli kıymetler olduğunu dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, emekçi kardeşlerine sevgi ve saygılarını ileterek, “Bu güzel gün vesilesiyle tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyorum” sözleriyle sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi

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