Kocasinan'da 42 bin fidanın meyve hasadı yapıldı

Kocasinan Belediyesi’nin şehrin merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında 10’dan fazla çeşit sebze fidelerinden oluşan 42 bin fidan meyvelerin son hasadı yapıldı. Kadınların hem organik ürünleri ürettiği hem de satışını yaptığı modelin Kayseri’de tek ve Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Şehir merkezi modeli, sadece bugünün değil, yarının tarımını şekillendiriyor ve Türkiye’nin tarımsal geleceğine yön veriyor” dedi.

Proje kapsamında 12 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretime devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kadın Kooperatifimizin üretim yaptığı bahçemizdeyiz. Burada kadın çiftçilerimiz, doğal ürünleri yetiştirme imkânı buluyor. Domates, çilek, biber, patlıcan, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve çeşitli yeşillikler gibi ürünler üretiyorlar. Geçen yıl kurduğumuz kooperatif, aktif bir şekilde tarlada üretime başladı ve bu yılda son hasatlarını yaptılar. Annelerin eli burada da farkını hissettiriyor. Hem organik hem de Kayseri’mizin yerel tohumlarının yetiştirildiği bir mekân olan burası, bin 200 metrekarelik parseller olmak üzere toplam 25 bin dönümlük bir araziyi kapsıyor. Hanım kardeşlerimizin, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde de yer alabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Şehrin merkezinde kent tarımının yapıldığı sayılı şehirlerden biriyiz. Kayseri’den, büyük bir şehirden kadınların merkezde tarımsal üretim yaptığı kooperatifle bir ilki gerçekleştirdik. Bu proje, kadın kooperatifimiz için örnek teşkil ediyor ve hem şehrimizde hem de ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra, bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farkındalık oluşturacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır. Ellerine emeğine sağlık. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumların yetiştirilmesi konusunda tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şehir merkezinde vatandaşları tarımla buluşturan bu projenin, Kocasinan modeli olarak Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını sözlerine ekledi.