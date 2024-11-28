Kocasinan'da çalışanlara 'afet bilinci' semineri

Kocasinan Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerini kazandırmak amacıyla "Temel Afet Bilinci Semineri" düzenlendi. Şehri, hem yürütülen çalışmalarla hem de eğitimlerle depreme karşı daha dirençli hale getirmeye gayret ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerin afetlere karşı farkındalığı artırmak ve afet anlarında doğru adımlar atılabilmesini sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi’nin farklı tarihlerde personeline yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim semineri, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Afet bilincinin artırılması ve doğru müdahale yöntemlerinin öğretildiği seminerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, afet durumlarında alınması gereken önlemleri ve yapılması gereken doğru hareketleri katılımcılara aktardı. Katılımcılara, muntemel bir afet anında hem kendi güvenliklerini sağlama hem de çevrelerine yardımcı olabilme becerileri kazandırılması hedeflendi.

Kocasinan Belediyesi’nin afetlere karşı hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hem Kocasinan’ımızda hem de şehrimizde deprem ile ilgili neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Konusunda uzman odalar ve meslek gruplarıyla birlikte deprem riskine karşı şehrimizi daha dirençli hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şimdiden, depreme karşı önlemleri öngörerek, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Nihayetinde insan odaklı bir yaklaşım ile herkesin faydalanabileceği, daha güzel ve daha dirençli bir şehir inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda bir yandan da çalışanlarımızın verimliliklerini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimlerini sürekli artırmak amacıyla çeşitli eğitimler veriyoruz. Eğitimlerle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştiriyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz. Amacımız, yapılan her şeyin bir önceki günden daha güzel olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri için yapılması gereken ne varsa ellerinden geldiğince hız kesmeden çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.